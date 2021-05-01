На Алтае проходит праздник «Цветение маральника»

Участниками стали сотни местных жителей региона, а также гости из регионов Сибири Фото: Олег УКЛАДОВ

В субботу, 1 мая, на «Бирюзовой Катуни» проходит праздник «Цветение маральника». Он традиционно открывает летний туристический сезон в Алтайском крае. Участниками стали сотни местных жителей региона, а также гости из регионов Сибири, пишет пресс-служба правительства края.

– Праздник «Цветение маральника» сегодня входит в число топовых туристических событий в Российской Федерации. Во время открытия праздника гости увидели литературно-хореографическую композицию «Зарождение мира», которую представили танцевальные коллективы «Джуманджи», Kub’A и ведущая солистка Алтайского государственного музыкального театра Юлия Башкатова, – добавили в пресс-службе

Кроме того, на озере в центре «Бирюзовой Катуни» на фоне пиротехнических фонтанов и цветного дыма прошло экстремально-театральное флайборд-шоу. Спортсмены выполнили над водой трюки и полеты на высоте до 19 метров. Это лишь малая часть программы.

Ранее мы сообщали, как именно пройдет праздник. Подробнее об этом можно прочитать здесь.