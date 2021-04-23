Гидроцирк и ярмарка региональной кухни: чем удивят гостей праздника «Цветение маральника» на Алтае

В этом году праздник пройдет уже в восьмой раз Фото: Олег УКЛАДОВ

В субботу, 1 мая, на территории туркомлекса «Бирюзовая Катунь» в Алтайском крае состоится праздник «Цветение маральника». Он посвящен открытию летнего туристического сезона в регионе. Гостей удивят зрелищным флайборд-шоу на воде, ярмаркой региональной кухни и многим другим. О том, какой будет программа праздника, рассказали организаторы.

Флайборд-шоу

В этом году праздник пройдет уже в восьмой раз. По словам организаторов, за это время он стал масштабнее и завоевал популярность у отдыхающих. Главной фишкой «Цветения маральника станет экстремальное шоу флайбордистов на воде. Оно пройдет в формате гидроцирка: пять профессиональных спортсменов покажут синхронные трюки. Экстремалы специально прилетят из Москвы, это опытный коллектив, который провел более 700 шоу в 29 странах. Организаторы отмечают, что их выступление состоится при благоприятных погодных условиях.

Из-за пандемии коронавируса в прошлом году «Цветение маральника» не проводили. К счастью, в этот раз эпидобстановка позволяет вновь принимать гостей. Они могут быть спокойны за свою безопасность – праздник проведут с соблюдением всех требований Роспотребнадзора.

На празднике Фото: Олег УКЛАДОВ

– На каждой площадке установят санитайзеры, можно будет получить маски. Мы просим гостей праздника внимательно отнеситесь к своему здоровью и здоровью окружающих. Если чувствуете недомогание, просим воздержаться от посещения мероприятия. На площадке нужно быть в масках и соблюдать социальную дистанцию. У нас будет здорово, безопасно и интересно. Ждем всех, – сказала Инна Мирошниченко, организатор праздника.

Интерактивный музей-театр

Впервые на празднике будет работать интерактивный музей-театр «Дом сказок». Гости познакомятся с яркими сказочными персонажами и волшебными местами, которые на один день специально «телепортируются» на Бирюзовую Катунь из Белокурихи. Организаторы уверяют, что в музее будет интересно и взрослым. В частности, там покажут коллекцию головных уборов сказочных персонажей, а также волшебное зеркальце, которое ответит на все вопросы.

Кроме того, на празднике для детей будут работать батуты, организуют прокат гироскутеров и сегвеев. Также там появится любимая многими туристами фотозона с собаками.

– Готовят свои площадки и музеи Алтайского края. Ремесленники представят свою сувенирную продукцию. Туроператоры предложат экскурсии на Тавдинские пещеры, пасеку, к памятнику Рериху, – добавила Инна Мирошниченко.

На празднике Фото: Олег УКЛАДОВ

Ярмарка региональной кухни

Еще одна изюминка праздника в этом году – ярмарка региональной кухни. На территории «Бирюзовой Катуни» будут работать 7 деревянных домиков, в которых разместятся команды поваров из ресторанов и кафе Алтайского края. Они предложат гостям праздника блюда из алтайских продуктов – гастрономических специалитетов, местных деликатесов.

Гости смогут попробовать суп с крапивой, блины с лопухом, пихтовый мохито и другие необычные блюда. Один из участников фестиваля – «Горная аптека».

– На нашей площадке гости смогут попробовать щи из крапивы томленые с говядиной. Также привезем купеческие калачи с начинкой из благородной рыбы - семги и судака в сливочном соусе. Думаю, таких калачей вы точно не пробовали. Это старинный рецепт, которым мы бы хотели удивить и порадовать всех гостей. Также приготовим жульены с белыми грибами, говяжьим языком, огромное количество пирогов и многое другое, – рассказала, Ольга Лонская, директор туристического центра «Горная аптека».

На празднике Фото: Олег УКЛАДОВ

Конкурсы и мастер-классы

Гостей праздника будут ждать яркие выступления от лучших коллективов Алтайского края.

– Будет работать сельское подворье - зона гостеприимства районов Алтайского края. Представлено восемь районов, каждый презентует свою уникальность, проведет мастер-классы. Например, Солонешенский район обустроит русскую горницу, где проведут мастер-классы игры на гармошках и балалайках, конкурс частушек. Тальменский район презентует агроусадьбу. У стенда Заринского района вас встретят хозяйка тайги и Данила мастер, – поделились организаторы.

Также каждый гость может попасть в «дом на колесах», посмотреть быт изнутри или даже взять его в аренду на лето и отправиться в путешествие.

Площадки начнут работу 1 мая в 11 часов, а официальное торжественное открытие праздника «Цветение маральника» состоится в 13 часов. Вход свободный.

На празднике Фото: Олег УКЛАДОВ

Напомним, праздник дважды получал высшую награду туристской Национальной премии Russian Event Awards. В 2018 году он собрал рекордное количество гостей – более 30 тысяч человек.