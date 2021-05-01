На выезде из Барнаула образовалась большая пробка

Пробка в Барнауле 1 мая Фото: Яндекс.Пробки

Днем в субботу, 1 мая, на Змеиногорском тракте в Барнауле образовался серьезный затор. Это следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

– Наибольшее число автомобилей скопилось на Змеиногорском тракте перед развилкой на Ленточный бор, а также перед поворотом на улицу Белинского в краевой столице, – такие данные предоставляет сервис.

В целом днем 1 мая, по информации на 13 часов, в краевой столице уровень пробок оценивается в два балла. Кроме Змеиногорского тракта, дорожная обстановка затруднена на Красноармейском проспекте, шоссе Ленточный Бор и Лесном тракте.

Напомним, ранее мы сообщали, что 1 мая в Барнауле перекроют движение всех видов транспорта по четной и нечетной проезжим частям проспекта Ленина, от проспекта Строителей до улицы Гоголя.