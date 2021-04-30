Перекрытие дорог на 1 мая 2021 года в Барнауле: схема движения транспорта во время майских праздников Фото: Олег УКЛАДОВ

Сотрудники ГИБДД сообщили о перекрытии дорог 1 мая 2021 года в Барнауле. Это связано с проведением легкоатлетической эстафеты. Если не хотите оказаться в заторе и нервничать, смотрите схему движения транспорта во время майских праздников.

1 мая будет перекрыто движение всех видов транспорта по четной и нечетной проезжим частям проспекта Ленина, от проспекта Строителей до улицы Гоголя. Время перекрытия :с 10.00 до 15.00.

Схема движения автобусов:

- по маршрутам №29, 35, 53, 144: пр-кт Ленина - ул.Советская - пр-кт Комсомольский - ул.Гоголя - пр-кт Ленина, далее - по маршрутам- в обратном направлении: .пр-кт Ленина - ул.Гоголя - пр-кт Комсомольский - ул.Советская - пр-кт Ленина, далее - по маршрутам;

- по маршрутам №1, 10, 24, 25: пр-кт Ленина - пр-кт Строителей - пр-кт Красноармейский - ул.Ползунова, далее по маршруту, в обратном направлении: пр-кт Ленина - разворот на пересечении пр-кта Ленина с ул.Гоголя - ул.Пушкина - пр-кт Красноармейский - пр-кт Строителей - пр-кт Ленина, далее - по маршрутам;

- по маршруту №6: ... пр-кт Ленина - ул.Советская - пр-кт Комсомольский - ул.Анатолия - «ост. Элеватор», в обратном направлении: «ост.Элеватор» ул.Анатолия - пр-кт Комсомольский - ул.Советская - пр-кт Ленина, далее - по маршруту;

- по маршруту №41: пр-кт Ленина - пр-кт Строителей - пр-кт Красноармейский - ул.Партизанская, далее - по маршруту, в обратном направлении: ...ул.Партизанская - пр-кт Красноармейский - пр-кт Строителей - пр-кт Ленина, далее - по маршруту;

- по маршрутам №33, 109, 109оп: ... пр-кт Калинина - пр-кт Строителей - пр-кт Красноармеиский - ул.Аванесова, далее - по маршрутам, в обратном направлении: ...ул.Аванесова - пр-кт Красноармейский - пр-кт Строителей - пр-кт Калинина, далее - по маршрутам;

- по маршруту №78: пр-кт Комсомольский - ул.Гоголя далее - по маршруту, в обратном направлении: пр-кт Ленина - ул.Гоголя - пр-кт Комсомольский, далее - по маршруту;

- по маршруту №19, 20: пр-кт Строителей - пр-кт Красноармейский -разворот на перекрестке с ул.Ползунова - «ост. пл.Спартака»; в обратном направлении: «ост. пл.Спартака» - пр-кт Красноармейский - пр-кт Строителей далее - по маршрутам;

- по маршруту №55: ...«ост. пл.Победы» - пр-кт Красноармейский - ул.Аванесова, далее - по маршруту; в обратном направлении: ...ул.Аванесова - пр-кт Красноармейский - «ост. пл.Победы»;

- по маршруту №70: пр-кт Ленина - пр-кт Строителей ,пр-кт Красноармейский - ул.Гоголя, далее - по маршруту; в обратном направлении- ул.Гоголя - пр-кт Красноармейский - пр-кт Строителей - пр-кт Ленина, далее - по маршруту.

- по маршруту №27, 110: пр-кт Строителей - пр-кт Красноармейский - ул.Ползунова - пр-кт Социалистический - «ост. пл.Спартака-2», в обратном направлении: «ост. пл.Спартака-2» - пр-кт Социалистический - ул Пушкина - пр-кт Красноармейский - пр-кт Строителей, далее - по маршрутам.

Схема движения троллейбусов:

- по троллейбусным маршрутам №1, 7: пр-кт Ленина - пр-кт Строителей - «ост. пл.Победы», в обратном направлении: «ост. пл.Победы» - пр-кт Строителей - пр-кт Ленина, далее - по маршрутам;