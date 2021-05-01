Депутаты Алтайского Заксобрания отчитались о доходах за 2020 год

Суммы, превышающие 10 млн рублей, заработали 11 человек Фото: Олег УКЛАДОВ

Депутаты Алтайского краевого Законодательного Собрания опубликовали сведения о доходах и имуществе за 2020 год. Суммы, превышающие 10 млн рублей, заработали 11 человек, пишет «Банкфакс».

– Больше всех заработал единоросс Дмитрий Аганов – 32,9 млн рублей. Затем идет его коллега по фракции Анатолий Вытоптов – 32,7 млн рублей. Тройку самых зажиточных депутатов АКЗС замыкает Максим Кочев с суммой 26,7 млн рублей, – отмечает издание.

Меньше всего из депутатов Алтайского краевого Законодательного Собрания по итогам 2020 года заработал Дмитрий Степурко – 29,9 тыс. рублей. Затем следует Сергей Шабанов – 46,9 тыс. рублей. На третьем месте Всеволод Кондратьев с заработком 159 тыс. рублей.

Напомним, ранее мы сообщали, что губернатор Алтайского края Виктор Томенко также отчитался о своих доходах за минувший год. Они выросли в два раза в сравнении с 2019 годом и составили более 8,5 млн рублей.