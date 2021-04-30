Алтай-Кокс поздравил ветеранов и тружеников тыла с Днем Победы

Поздравление ветеранов Фото: предоставлено пресс-службой

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) в преддверии празднования Дня Великой Победы поздравил на дому ветеранов – бывших работников завода.

Двум ветеранам Великой Отечественной войны – Якову Григорьевичу Машошину и Ивану Семеновичу Осипову, а также 12 труженикам тыла вручили подарочные наборы. Ветеранам передали открытки, посвященные Дню Победы, которые выполнили заринские школьники. Вокальная группа совета ветеранов Алтай-Кокса исполнила фронтовые песни.

Поздравление ветеранов Фото: предоставлено пресс-службой

В рамках празднования Дня Великой Победы на предприятии пройдут мероприятия, которые направлены на сохранение памяти о героизме всех тех, кто не вернулся с полей сражений.

В столовых предприятия распространят георгиевские ленты и приготовят «солдатскую» кашу.

Представители завода 9 мая примут участие в традиционном митинге на Мемориале Славы. Активисты Союза молодежи возложат венок к вечному огню. Алтай-Кокс организует для горожан традиционную полевую кухню. Также на Мемориале будет работать тематическая фотозона.

Поздравление ветеранов Фото: предоставлено пресс-службой

Кроме того, работники предприятия примут участие в онлайн-акциях и конкурсах, организованных на корпоративном портале Группы НЛМК - «Бессмертный полк», «Синий платочек», «Поем и помним» и других.