Почти 5 тысяч человек поучаствовали в акции «Диктант Победы» в Алтайском крае

Акция «Диктант Победы» Фото: Алтайского регионального отделения партии «Единая Россия»

В акции «Диктант Победы» в Алтайском крае приняли участие почти 5 тысяч человек. Организатором акции выступила партия «Единая Россия» вместе с движением «Волонтёры Победы». Всего в регионе открылось 73 площадки – в школах, вузах, на базе предприятий Минобороны, Росгвардии, МВД, ФСИН. Еще 20 площадок провели акцию в онлайн-формате. Написали «Диктант Победы» и в Парламентском центре края. Сюда пришли волонтеры, студенты, общественники и депутаты.

Участников поприветствовал председатель краевого парламента, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Романенко.

«Акция, организованная партией, беспрецедентна по своим масштабам, площадки открылись не только по всей России, но и во многих странах мира. Благодарен молодым ребятам, которые пришли сегодня, рад, что вы заинтересованы в нашей истории и занимаете активную жизненную позицию», - сказал депутат.

Одним из участников диктанта стал депутат Госдумы от Алтайского края, член Генерального совета «Единой России» Даниил Бессарабов.

«История была одним из моих самых любимых предметов, поэтому я сегодня с большим удовольствием принял участие в акции. Рад, что столько молодежи присоединились к «Диктанту Победы», - сказал депутат.

Проверил свои знания в истории и депутат Алтайского Заксобрания от «Единой России» Артем Шамков.

«Очень здорово, что проводят такие мероприятия, происходит полное погружение в историю. С интересом поучаствовал в акции. Честно, некоторые вопросы были очень сложные, но, думаю, что это отличный повод еще и еще раз читать, узнавать о тех событиях, помнить и чтить нашу историю», - отметил парламентарий.

Депутат Госдумы от Алтайского края, заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Наталья Кувшинова уже постоянный участник акции, в этом году она писала диктант на площадке в Краевом Дворце молодежи со старшеклассниками и студентами барнаульских колледжей. Депутат отметила, как важно сегодня искать новые интересные подходы для молодежи к изучению истории.

«Мы не ошиблись: год от года акция получает все больший отклик. Если в 2019 году участников было чуть более 100 тысяч, то в 2020 году уже более миллиона жителей из разных стран мира написали «Диктант Победы», - сказала депутат.

Многие участники признались, что заинтересовались изучением истории, чтобы узнать о своих прадедах, а диктант – отличная возможность не только эти знания проверить, но и дополнить.

«Увлекся, когда узнал историю своего прадедушки, воевавшего лейтенантом минометного полка, и вернувшегося домой победителем. К сожалению, полученные на фронте ранения сказались на здоровье, и нам с ним не суждено было увидеться. Чтобы представить через что прошел мой прадед в годы войны, я смотрел военные фильмы, а затем взял в руки учебник истории», - поделился студент Барнаульского медколледжа Алексей.

Результаты диктанта будут известны к 24 июня. Победители смогут побывать в самом центре празднования на Параде Победы в Москве 9 мая в 2022 году.