Россельхозбанк предлагает жителям Алтая монеты ко Дню Победы

Фото Россельхозбанка

Алтайский филиал Россельхозбанка предлагает жителям края и республики приобрести монеты из драгоценных металлов, посвященные Дню Победы.

Уникальные памятные монеты из драгоценных металлов «Защитники Отечества (Десантник) - 20», «Защитники Отечества (Моряк) - 20», «Калининград-20», «Бессметный подвиг-19 (Письма)», «День Великой Победы-19», «Поезд Побед – 19» станут особенным подарком ко Дню Великой Победы. Они выполнены из серебра 925 и 999 пробы в наивысшем качестве чеканки с использованием новейшей технологии лазерной гравировки. Каждая монета вложена в оригинальный подарочный футляр и имеет сертификат подлинности, подтверждающий ее основные характеристики.

За прошлый год Алтайским филиалом Россельхозбанка реализовано порядка 3 тысяч монет, четвертая часть из них – памятные, остальные инвестиционные. Они пользуются неизменным спросом в преддверии праздников.

«Памятные монеты, посвященные Дню Победы, станут хорошим подарком для людей, которые чтут память о подвиге наших предков и уважают их вклад в мирное развитие нашей страны после войны. Монеты из драгоценных металлов являются надежным инвестиционным инструментом, чья стоимость со временем только возрастает. Большинство монет выпускаются ограниченными сериями, и они могут положить начало собственной коллекции, которую можно собирать и передавать из поколения в поколение», - прокомментировал директор Алтайского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Николай Бойко.

Памятные монеты, реализуемые банком, имеют все необходимые сертификаты, подтверждающие происхождение и количество драгоценного металла. Каждая монета находится в защитной капсуле и красиво упакована.

Приобрести монеты можно в офисе Алтайского филиала Россельхозбанка в г. Барнаул, его дополнительных/операционных офисах на территории Алтайского края и Республики Алтай. Оформить online заявку из представленного списка монет, посмотреть каталог монет региона, познакомиться с котировками продаж можно на сайте www.rshb.ru или по телефону: 8 (3852) 53-89-72.

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