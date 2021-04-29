На Алтае на 6,6% увеличили расходы на образование

Школа в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

В 2020 году расходы на образование в Алтайском крае увеличили на 6,6%. На эту сферу было направлено порядка 27 миллиардов рублей. Об этом сообщил на отчете перед депутатами губернатор Виктор Томенко.

- В период пандемии учреждения образования перешли на удаленный формат работы, детские сады – в режим дежурных групп. Но при этом ни один ребёнок не остался неохваченным учебным процессом. Результаты ЕГЭ у выпускников были выше, чем в 2019-м, - рассказал глава региона.

Также было отмечено, что в прошлом году для всех учеников начальной школы было организовано бесплатное горячее питание, дополнительно закуплено 103 школьных автобуса, созданы технопарки для детей в городах края.

Губернатор отметил, что в крае последовательно решается задача повышения зарплаты педработников. По сравнению с 2017 она увеличились на 40% - с 21 до 29,5 тысяч рублей. За 2020 год прирост зарплаты в среднем у педагогов края составил 15%. При этом численность педсостава сохраняется на уровне 21 тыс. человек.

В прошлом году в крае запущена программа «Земский учитель», в ней приняли участие 44 педагога. В сельские школы приезжают молодые педагоги, снижается число вакансий.