Алтайский губернатор 29 апреля выступает с отчетом перед депутатами

Виктор Томенко Фото: Олег УКЛАДОВ

29 апреля в Алтайском Заксобрании на сессии с отчетом перед депутатами выступает губернатор Виктор Томенко. Он рассказывает, как регион пережили ковидный год, передает Политсибру.

- В частности, глава региона затронет сферы сельского хозяйства, производства, здравоохранения, строительства. Расскажет, какой была заработная плата в крае, что предпринимали власти, чтобы ее повысить, сколько средств вложено в развитие региона, как работало правительство и так далее, - сообщает издание.

После доклада Виктор Томенко ответит на вопросы. В список вошли вопросы о низких зарплатах, проблемах с выдачей жилья сиротам и газификацией. Некоторые вопросы, впрочем, не попали в список. Например, о смягчении запрета на продажу алкоголя вечером и судьбе казачества.