В Барнауле театр «У Моста» представит премьеру искрометной грузинской комедии

В 2019 году на фестивале «Шаг» мастерская Сергея Федотова со спектаклем «Ханума» произвела настоящий фурор! Зал был переполнен. Зрители горячо принимали спектакль, постоянно прерывая его аплодисментами. На поклоне встретили артистов овациями и долго не отпускали. Жюри фестиваля отметило высокий уровень мастерства артистов и невероятную зажигательность и оригинальность спектакля. Театр «У Моста», репетируя грузинские спектакли, специально выезжал в Грузию.

Мастерская Сергея Федотова Пермского театра «У Моста» снова приезжает на фестиваль «Шаг» со своим вторым грузинским спектаклем – «Мачеха Саманишвили», В.Константинов, Б.Рацер (по мотивам повести Давида Клдиашвили). Режессер и сценограф спектакля – Сергей Федотов.

Музыкальная искромётная комедия, наполненная грузинскими песнями, танцами и тостами, погрузит в тёплую атмосферу старой Грузии и не оставит никого равнодушным!

13 мая в 18:30 – «Мачеха Саманишвили» на сцене Алтайского государственного музыкального театра.