В Алтайском крае запустят программу реабилитации медиков, переболевших коронавирусом

Ирина Солнцева Фото: Алтайского регионального отделения партии «Единая Россия»

В Алтайском крае запустят программу реабилитации медицинских работников, переболевших коронавирусом. Это предложение озвучила сегодня на заседании фракции «Единая Россия» депутат Ирина Солнцева. Инициативу также поддерживает краевой Минздрав.

Программа будет распространяться на медиков, перенесших ковид в средней и тяжелой степени. По данным Минздрава, речь идет о 2400 врачах и других медицинских работников. На реализацию программы понадобиться около 72 млн рублей из краевого бюджета, сообщает сайт реготделения партии.

- Министерство здравоохранения уже выходило с предложением разработать программу реабилитации для наших медицинских работников. И мы уверены, что такая программа необходима, чтобы поддержать медиков, помочь им восстановить силы и здоровье. Они сами перенесли тяжелую болезнь, и теперь продолжают помогать людям с ней бороться, - отметила Ирина Солнцева.

Лечение и реабилитация будут проходить на базе санаториев «Сосновый бор» и «Обь» в Барнауле.

Вопрос будет вынесен на обсуждение в ближайшее время.