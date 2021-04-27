Цифра — для пользы дела: «Ростелеком» рассказал алтайскому бизнесу о популярных цифровых продуктах

Фото предоставлено компанией "Ростелеком"

«Ростелеком» провел в Барнауле сразу две встречи с представителями алтайского бизнеса. Компания рассказала об услугах и сервисах, которые помогают найти клиентов, управлять сотрудниками, повышать продажи и оптимизировать рабочие процессы. Впервые после пандемии мероприятия проходили в формате бизнес-ланчей.

Директор по работе с корпоративным и госсегментом Алтайского филиала «Ростелекома» Светлана Седова: «Сегодня наши сервисы используют десятки тысяч предприятий. Пережив вместе со всеми сложный год, мы знаем, что нужно бизнесу. "Ростелеком" предлагает индивидуальные цифровые решения, которые объединены в одну экосистему. Мы готовы оперативно подключить, настроить и обслуживать их 365 дней в году в режиме 24/7».

На первой встрече компания презентовала цифровые продукты для малого бизнеса. Участниками стали «Техно-Маркет», «Гриль № 1», гостиница «Турист», санаторий «Барнаульский», «Алтай-Мобайл» и другие организации. Мероприятие проходило на площадке Краевого дворца молодежи (КДМ), где работают облачные услуги «Ростелекома».

Директор КДМ Никита Свиридов сообщил, что с 2019 года в помещении дворца молодежи действуют видеокамеры и Wi-Fi Hotspot, а в пандемию сотрудники перешли на «Виртуальную АТС». По его словам, эти услуги помогают эффективно решать текущие управленческие задачи и продуктивно работать с сотрудниками и партнерами.

Специалисты «Ростелекома» продолжили рассказ информацией о «Wi-Fi Радаре», «Интерактивном ТВ» и «Умных экранах». Эти продукты направлены на поиск и привлечение к бизнесу целевой аудитории, расширение клиентской базы и выстраивание коммуникаций с потенциальными клиентами.

Фото предоставлено компанией "Ростелеком"

На второй встрече, которая прошла в банкет-холле ресторана «Ползунов», «Ростелеком» презентовал комплексные цифровые решения для крупного бизнеса. Среди компаний-участников встречи — «Алтайэнергосбыт», «КУЧУКСУЛЬФАТ», «Барнаульский водоканал», страховая компания в Барнауле «РЕСО-Мед», региональные отделения «Россельхозбанка», «Роснефти» и другие.

Оператор на примере работы цифровых услуг в ритейле показал, как собирать данные о посетителях, показывать таргетированный контент и запускать рекламные кампании. Специалисты рассказали, как с помощью аудиобейджей, видеоаналитики и Retail HUB контролировать очереди, выкладку товара, наличие сотрудников на местах.

Оператор представил алтайскому бизнесу продукты и решения по информационной безопасности, а также сообщил о преимуществах дата-центров «Ростелекома».

Владимир Шокарев, IT-специалист ОАО «Алтайский трансформаторный завод» («Алттранс»): «Информация была полезной. Есть повод подумать, какие продукты нужны нашему предприятию, просчитать экономическую выгоду. Нам интересны предложения по информационной безопасности, телеметрии и дистанционных медосмотрах, если эта услуга применима к формату нашей работы».

Владимир Бурягин, руководитель IT-направления ООО «Бриония» (сеть аптек): «У нас, в двух Алтаях, работает 25 точек, подключенных к интернету "Ростелекома". Сейчас появилась потребность в услугах дата-центра. Мы заинтересовались информацией о возможностях ЦОД компании, а также видеоаналитикой, которая позволила бы вести подсчет покупателей и контролировать длину очередей в аптеках».