В Барнауле отменили аукцион на застройку бывших парковых зон

Причина принятия такого решения не сообщается Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле отменили аукцион по аренде земельных участков на улице Взлетной, 2г и 2д общей площадью 2,5 га. На эти земли, которые ранее отводились под парк, претендовали ведущие застройщики краевой столицы, пишет “Толк”.

– Заявки от претендентов на участки на ул. Взлетной, 2г и 2д принимались до 13 мая 2021 года. Однако 22 апреля комитет по земельным ресурсам и землеустройству Барнаула сообщил об отмене аукционов, – отмечает издание.

Причина принятия такого решения не сообщается. Возможно, аукцион мог вызвать недовольство горожан. Одна из причин в том, что ранее участки отводились под парковую зону. Эта территория постепенно раздавалась под коммерческое и жилищное строительство, и в итоге места под парк не осталось. Другая причина – перегруженность улицы Взлетной транспортом.

Напомним, ранее мы сообщали, что 25 апреля, в Барнауле прошел согласованный митинг против точечной застройки. Неравнодушные граждане принесли плакаты с просьбой к властям обратить внимание на проблему.