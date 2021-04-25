Жители Барнаула вышли на митинг против точечной застройки

Собралось несколько сотен человек. Фото: телеграм-канал "Алтайские крайности"

Сегодня, 25 апреля, в Барнауле прошел согласованный митинг против точечной застройки. Как сообщает телеграм-канал «Алтайские крайности», он прошел на площади Мира.

- Говорят о проблемах домов на Гущина, о площади Сахарова, о точечной застройке в квартале Невский, о поселке Западный, Речном вокзале и необходимости объединения и координации, - говорится в сообщении.

Судя по фотографиям, неравнодушные граждане принесли плакаты с просьбой к властям обратить внимание на проблему. На митинге можно было заметить такие лозунги как «Не хотим жить в склепе» и «Стройте у своих домов».

Всего в акции приняли участие около 300 человек.