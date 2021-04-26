В барнаульской роще перед реконструкцией «заговорили» деревья

На них появились листовки. Скриншот видео на странице barnaul.insta

Накануне на деревьях в Мизюлинской роще Барнаула появились необычные листовки. На каждом из них была надпись «Меня скоро убьют».

- Вот такой крик о помощи. Какой-то человек развешал на деревьях листочки. Наверно, на тех, которые будут вырубать в связи с реконструкцией рощи. Так люди пытаются сохранить кислород в наших легких, - говорит автор видео на странице barnaul.insta в инстаграме.

Кому принадлежит идея – неизвестно, но достаточно много барнаульцев высказывались против возможной вырубки в роще.

Напомним, в мэрии ранее сообщали, что весной проведут дополнительное обследование деревьев и установят, какие именно представляют аварийную опасность, а какие нет. В дальнейшем решение о спиле примут с учетом пожеланий местных жителей.

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