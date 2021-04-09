Онлайн или офлайн: как теперь будут голосовать в Барнауле за благоустройство территорий

Работы по благоустройству начнутся уже в мае Фото: Анна СЕМИНА

В Барнауле изменили схему голосования по отбору общественных территорий для благоустройства в 2022 году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Об особенностях процедуры рассказали в мэрии.

- На сегодня национальный проект «Жилье и городская среда» включает в себя 55 общественных территорий в Барнауле. С 2018 по 2020 год было благоустроено 11 территорий. Общая сумма затраченных средств – 456,9 млн рублей. Это достаточно большие деньги, - подчеркнул председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Антон Шеломенцев.

Из этой суммы 270 млн рублей приходятся на федеральный бюджет, а остальная часть – софинансирование из местного – краевого и городского.

Территории, на которые пойдут эти средства, выбирались несколькими способами голосования: и на выборах, и на сайте администрации, и на специально созданных интернет-площадках. Сейчас выработана наиболее эффективная схема, где требуется регистрация через сайт «Госуслуги», так что вероятность накрутки исключена.

- Да, мы увидели меньшую активность горожан. Если раньше мы имели по 40 тысяч голосов, то после перехода на обязательную регистрацию участие в голосовании в прошлом году приняло чуть менее восьми тысяч человек, - добавляет глава профильного комитета.

По итогам того года были отобраны две территории: Мизюлинская роща и сквер, расположенный между улицами Герцена и Белинского (поселок Южный). По первому варианту это было очевидным, так как еще годом ранее роща попала в топ-3 самых популярных мест у горожан.

- Поэтому она вполне справедливо попала в список объектов, которые подлежат благоустройству, - подчеркивает Шеломенцев.

Проектом предусмотрено асфальтирование и мощение тротуарной плиткой, оборудование велодорожки, установка освещения и малых архитектурных форм, лавочек, детских игровых комплексов и т.д.

На общественных территориях появятся детские игровые комплексы, спортивные площадки, лавочки и многое другое Фото: Анна СЕМИНА

Ранее возникал спорный вопрос по поводу зелени. Согласно планам властей, предполагалась вырубка значительной части растительности. Однако жители выступили против и потребовали пересмотреть сметную документацию. Первая выездная встреча уже состоялась, и, по словам Антона Шеломенцева, все заинтересованные стороны пришли к выводу, что весной необходимо провести дополнительное обследование деревьев и установить, какие именно представляют аварийную опасность, а какие нет. Окончательное решение примут с учетом пожеланий местных жителей, ТОСов и т.д.

Не менее важным является и благоустройство площадки в поселке Южный. В мэрии уверены, что когда все работы завершатся, этот сквер станет настоящим местом притяжения для жителей той части Центрального района. Об этом уже говорит тот факт, что в разработке проекта реконструкции участвовали обычные люди.

Формально «набор», который появится в сквере, мало чем будет отличаться от других подобных территорий: появятся дорожки для прогулок, скамейки, освещение, детские игровые и спортивные площадки, проведут озеленение, появятся места для проведения культурно-массовых мероприятий. Сегодня завершилась конкурсная процедура. В мае подрядчик должен приступить к работе.

- Кроме этого, уже не в рамках нацпроекта продолжатся работы по благоустройству парка «Изумрудный», - добавил председатель комитета.

В этом году голосование за общественные территории пройдет на сайте 22.gorodsreda.ru с 26 апреля по 30 мая. Там будут отобраны два победителя. Далее до ноября 2021 года должны разработать проектную документацию. На третьем этапе определится подрядчик. И все это в планах до конца текущего года. Как только погодные условия 2022-го позволят, рабочие сразу же выйдут на объекты.

- Помимо указанного сайта проголосовать можно будет через сайт «Госуслуги». За счет этих двух площадок мы надеемся, что количество людей будет в 2-3 раза больше, чем предыдущие восемь тысяч. Кроме того, будут открыты три волонтерские точки (в ТРЦ «Пионер», «Галактика» и в МФЦ на проспекте Ленина, 6), где проголосовать смогут люди, которые не сориентировались по сайтам либо не имеют компьютера или их телефон не имеет доступа в интернет, - резюмирует Антон Шеломенцев.