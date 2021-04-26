Заринчанка насмерть забила мужа бруском, совком и кочергой

Женщина была в нетрезвом состоянии Фото: Олег УКЛАДОВ

Заринские следователи завершили расследование уголовного дела по факту смертельного избиения местного жителя. Как сообщили в региональном следкоме, фигурантом дела стала супруга умершего.

- Завершено расследование уголовного дела в отношении 61-летней жительницы города Заринска. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия», - отметили в управлении.

По данным следкома, в феврале этого года обвиняемая в нетрезвом состоянии множество раз ударила возлюбленного деревянным бруском, металлическим совком и кочергой. Мужчина от травм скончался.

Когда женщину задержали, она призналась в содеянном и добавила, что решилась на такой поступок из-за того, что супруг долгое время её избивал. Теперь она предстанет перед судом.

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