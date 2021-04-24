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Происшествия24 апреля 2021 6:35

На Алтае мужчина из-за ненависти забил собственную мать

Его раздражало, что она требует к себе внимание, а по хозяйству ничего не делает
Анна СЕМИНААнна СЕМИНА
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Виновнику дали 11 лет колонии

Виновнику дали 11 лет колонии

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае 38-летнего мужчину признали виновным в избиении собственной матери. Женщина скончалась от побоев, сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по региону.

«Следствием и судом установлено, что в декабре 2020 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избил свою 59-летнюю мать. Он нанес женщине более 40 ударов по телу и голове, в том числе, поленом», - говорится в официальном релизе ведомства.

В итоге потерпевшая от полученных травм скончалась. Как рассказал на допросе ее сын, женщина требовала к себе постоянного ухода и при этом ничего не делала по хозяйству. Его это сильно раздражало и доставали и он не смог справиться с ненавистью к ней.

Свою вину мужчина признал. Суд назначил ему 11 лет колонии особого режима.

Криминал