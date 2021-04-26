В Барнауле увеличилось число аварий на теплосетях Фото: Анна Перевощикова

В Барнауле подвели предварительные итоги нынешнего отопительного сезона. Как сообщили в пресс-службе мэрии, в этом сезоне было больше аварий на теплосетях, чем в предыдущем.

- При прохождении отопительного периода 2020-2021 годов на 53 повреждения увеличилось суммарное количество повреждений по сравнению с аналогичным периодом 2019-2020 годов (с 552 штук до 605 штук). При этом количество отключаемых жителей снизилось на 140 тыс. человек. Рост числа повреждений зарегистрирован на трубопроводах небольших диаметров, - пишет администрация со ссылкой на директора «Барнаульской теплосетевой компании» Александра Гросса.

Александр Гросс добавил, что во время отопительного периода удалось не допустить крупных резонансных повреждений. За счет увеличения вложенных средств количество потребителей, которым отключали тепло и горячую воду, снизилось больше чем на четверть, а это значит, что надежность системы теплоснабжения стала выше.

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