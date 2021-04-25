Отключение горячей воды в Барнауле-2021: больше 10 тысяч горожан на день останутся без тепла

Горячей воды и отопления не будет с 09:00 до 21:00 Фото: Олег УКЛАДОВ

Во вторник, 27 апреля, Сибирская генерирующая компания начнет плановый ремонт участка магистральной теплосети около дома на улице Чернышевского,55. Чтобы отгородить ремонтируемый участок от магистрали, потребуется отключение горячей воды в Барнауле-2021.

- Днём, 27 апреля, синоптики обещают до +15°C. Ремонт входит в программу подготовки теплосетевого комплекса к отопительному сезону 2021-2022 годов, - отметили в компании.

Так, горячей воды и отопления не будет с 09:00 до 21:00 в 128 жилых домах, восьми школах, пяти детских садах и четырёх больницах. В зоне отключения проживают 10210 горожан. Речь идет о следующих улицах:

- Никитина,

- Партизанская,

- Папанинцев,

- Чкалова,

- Анатолия,

- Мерзликина

- проспект Ленина,

- проспект Социалистический,

- проспект Красноармейский.

За время отключения специалисты подрядной организации установят специальные заглушки, чтобы отделить ремонтируемый участок от магистрали. Всего в рамках ремонта будет заменено 170 метров трубопроводов диаметром 500 мм.

Напомним, 17 мая стартуют поэтапные отключения горячей воды в Барнауле-2021 на малых котельных. Работы будут проводиться с середины мая по середину июля.

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