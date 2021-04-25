Алтайский губернатор поручил проработать вопросы по получению инфраструктурных кредитов

По его словам, наш регион имеет преимущества Фото: Олег УКЛАДОВ

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил правительству проработать с федеральными министерства вопросы по поводу получения инфраструктурных кредитов. По его словам, наш регион имеет преимущества, так как не имеет долгов перед коммерческими банками.

- Алтайский край имеет преимущества для получения такого вида поддержки из федерального бюджета. У региона нет долгов перед коммерческими банками, а задолженность перед бюджетом минимальная – меньше 2 млрд рублей, и она реструктурирована до 2027 года, - сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Напомним, ранее Владимир Путин анонсировал выделение регионам 500 млрд рублей на инфраструктурные кредиты.

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