Губернатор Алтайского края прокомментировал послание президента

Виктор Томенко. Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко прокомментировал послание Владимира Путина к парламенту.

– Нынешнее послание президента было главным образом направлено на решение проблем внутри нашей страны: в социальной сфере, в экономике, направленные на достижение национальный целей и развитие. Президент особое внимание уделил поддержке социально незащищенных категорий населения, решению тех проблем, которые породила пандемия коронавируса, – отметил Виктор Томенко.

Губернатор заявил, что озвученные инициативы президента лягут в основу дальнейших планов и решений правительства Алтайского края. Томенко особо отметил ту часть послания, которая касается поддержки регионов. Как сообщают в пресс-службе правительства, у Алтайского края нет коммерческих кредитов, а займы из федерального бюджета составляют менее 2 миллиардов рублей, «поэтому наш регион может в числе первых рассчитывать на получение инфраструктурных кредитов».