Почти 200 больных ковидом на Алтае находятся в тяжелом состоянии

Всего сейчас в ковидных больницах лечатся больше одной тысячи пациентов Фото: Олег УКЛАДОВ

199 человек сейчас находятся в госпиталях Алтайского края с тяжелой формой ковида, 88 из них подключены к искусственной вентиляции легких. Как сообщает краевой оперштаб, всего сейчас в больницах лечатся больше одной тысячи пациентов.

- По состоянию на 25 апреля находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 939 человек. Кроме этого, 254 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях, - отметили в штабе.

Также еще шесть бессимптомных вирусоносителей и 97 человек с пневмонией наблюдаются амбулаторно.

Что касается заболеваемости, то за сутки зарегистрировали еще 77 случаев заражения ковидом и 45 выздоровления. Также специалисты подтвердили еще шесть летальных исходов, в том числе четыре – из-за инфекции. Общая статистика выглядит следующим образом:

- 49 266 заболевших;

- 44 160 выздоровевших;

- 2 927 умерших.

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