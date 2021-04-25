«Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак»: когда на Алтае появятся все три вакцины и будут ли прививать детей

Серьезных побочных эффектов от вакцины пока не зарегистрировано. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае продолжается вакцинация от коронавируса. На сегодняшний день в регионе есть два доступных вида вакцин: гамалеевский «Спутник V» и векторовская «ЭпиВакКорона». Возможно, в скором времени завезут и третий препарат - «КовиВак». Прививаться можно всем лицам старше 18 лет, не болевшим COVID-19 и не имеющим хронических заболеваний. Как выбирать вакцину, кому нельзя делать прививку, сколько ждать после простуды – на эти и другие вопросы о вакцинации ответила главный эпидемиолог региона Ирина Переладова в прямом эфире в Instagram.

Когда в Алтайском крае начнут прививать вакциной «КовиВак»?

– «КовиВак» – это третья в России зарегистрированная вакцина, разработанная в Центре имени Чумакова. На сегодняшний день она проходит стадию наработки и, наверное, в недалеком будущем она поступит в гражданский оборот на всей территории России. Алтайский край тоже получит ее по графику.

Как записаться на прививку именно «ЭпиВакКороной»

– На сегодняшний в день в Алтайском крае есть два вида вакцины против новой коронавирусной инфекции: это известный нам «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». Какую ставить прививку – решает врач, который осуществляет допуск к вакцинации. Если не будет никаких противопоказаний, то учитывается желание самого пациента.

Когда формируется иммунитет?

– Иммунитет формируется через 21 день после постановки второй прививки.

Через какое время можно делать прививку, если заболел ОРВИ?

– Если человек перенес простудные заболевания, то прививку можно делать через две недели после нормализации состояния.

Вдруг человек болел коронавирусом, но не знал об этом, можно ли ему ставить прививку?

– Если человек болел, значит, есть история болезни или, как минимум, установленный диагноз. Данный человек должен быть занесен в единый федеральный регистр лиц, переболевших ковидом. Если диагноз не был зарегистрирован, то считается, что человек не болел.

Что делать, если коронавирусом болел, но титр антител низкий?

– Если человек перенес коронавирус легко или бессимптомно и у него подтвержден низкий титр антител, то медработники не будут возражать и постараются данного человека привить.

Прививку нужно делать каждый год?

– Этот вопрос всех людей в мире. Пока будем ждать рекомендаций.

Будут ли прививать от коронавируса детей?

– Говорит об этом еще рано, но есть информация, что уже разрабатывается такая вакцина и дети, действительно, будут прививаться. С какого возраста, какие дети, какой вакциной - это будет ясно чуть позже.

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