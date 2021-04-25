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Здоровье25 апреля 2021 4:00

«Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак»: когда на Алтае появятся все три вакцины и будут ли прививать детей

На основные вопросы о вакцинации ответила главный эпидемиолог региона Ирина Переладова
Татьяна ГейнрихТатьяна Гейнрих
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Серьезных побочных эффектов от вакцины пока не зарегистрировано.

Серьезных побочных эффектов от вакцины пока не зарегистрировано.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае продолжается вакцинация от коронавируса. На сегодняшний день в регионе есть два доступных вида вакцин: гамалеевский «Спутник V» и векторовская «ЭпиВакКорона». Возможно, в скором времени завезут и третий препарат - «КовиВак». Прививаться можно всем лицам старше 18 лет, не болевшим COVID-19 и не имеющим хронических заболеваний. Как выбирать вакцину, кому нельзя делать прививку, сколько ждать после простуды – на эти и другие вопросы о вакцинации ответила главный эпидемиолог региона Ирина Переладова в прямом эфире в Instagram.

Когда в Алтайском крае начнут прививать вакциной «КовиВак»?

– «КовиВак» – это третья в России зарегистрированная вакцина, разработанная в Центре имени Чумакова. На сегодняшний день она проходит стадию наработки и, наверное, в недалеком будущем она поступит в гражданский оборот на всей территории России. Алтайский край тоже получит ее по графику.

Как записаться на прививку именно «ЭпиВакКороной»

– На сегодняшний в день в Алтайском крае есть два вида вакцины против новой коронавирусной инфекции: это известный нам «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». Какую ставить прививку – решает врач, который осуществляет допуск к вакцинации. Если не будет никаких противопоказаний, то учитывается желание самого пациента.

Когда формируется иммунитет?

– Иммунитет формируется через 21 день после постановки второй прививки.

Через какое время можно делать прививку, если заболел ОРВИ?

– Если человек перенес простудные заболевания, то прививку можно делать через две недели после нормализации состояния.

Вдруг человек болел коронавирусом, но не знал об этом, можно ли ему ставить прививку?

– Если человек болел, значит, есть история болезни или, как минимум, установленный диагноз. Данный человек должен быть занесен в единый федеральный регистр лиц, переболевших ковидом. Если диагноз не был зарегистрирован, то считается, что человек не болел.

Что делать, если коронавирусом болел, но титр антител низкий?

Если человек перенес коронавирус легко или бессимптомно и у него подтвержден низкий титр антител, то медработники не будут возражать и постараются данного человека привить.

Прививку нужно делать каждый год?

– Этот вопрос всех людей в мире. Пока будем ждать рекомендаций.

Будут ли прививать от коронавируса детей?

– Говорит об этом еще рано, но есть информация, что уже разрабатывается такая вакцина и дети, действительно, будут прививаться. С какого возраста, какие дети, какой вакциной - это будет ясно чуть позже.

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