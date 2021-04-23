Образовательные программы АлтГТУ - в числе лучших программ вузов РФ

АлтГТУ Фото: предоставлено пресс-службой

АлтГТУ им. И.И. Ползунова в числе победителей конкурса «Лучшие образовательные программы инновационной России». Лучшими признаны 15 образовательных программ:

08.03.01 Строительство

08.04.01 Строительство

08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений

09.03.01 Информатика и вычислительная техника

09.03.04 Программная инженерия

09.04.01 Информатика и вычислительная техника

09.04.03 Прикладная информатика

09.04.04 Программная инженерия

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника

13.03.03 Энергетическое машиностроение

13.04.02 Электроэнергетика и электротехника

13.04.03 Энергетическое машиностроение

15.03.02 Технологические машины и оборудование

15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств

23.03.01 Технология транспортных процессов

Программы выбирались среди однопрофильных программ высшего профессионального образования, реализуемых российскими вузами, и среди всех программ, реализуемых в российских регионах. В экспертном голосовании участвовали ректоры ведущих российских вузов, специалисты по государственной и общественно-профессиональной аккредитации, руководители крупнейших предприятий и организаций регионов, кадровых агентств и центров занятости.

По словам экспертов, эти программы отличают высокий уровень подготовки специалистов, профессионализм профессорско-преподавательского состава, хорошее материально-техническое обеспечение учебного процесса, высокий уровень и объемы выполнения финансируемых научно-исследовательских работ, подготовка специалистов высшей квалификации на основе этих научных исследований, востребованность выпускников на производстве.

Все лучшие образовательные программы войдут в справочник с одноименным названием, издание которого инициировали журнал «Аккредитация в образовании» совместно с Гильдией экспертов в сфере профессионального образования и Национальным центром профессионально-общественной аккредитации.