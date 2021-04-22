ВТБ в Сибири выпустил 50 тысяч цифровых карт

Банк ВТБ в Сибирском федеральном округе выпустил свыше 50 тысяч цифровых карт с момента запуска технологии. За это время объем транзакций по виртуальным картам превысил 1,4 млрд рублей, при этом наибольший объем трат пришелся на еду, напитки и одежду.

ВТБ начал выпуск цифровых карт в декабре 2019 года. С тех пор клиенты банка в Сибири оформили более 50 тыс. виртуальных карт. Из них в 2020 году было выпущено 37 тысяч карт, а за 1 квартал 2021 года – 13 тысяч карт. В марте 2021 года, помимо карт международных платежных систем, клиентам ВТБ стала доступна также виртуальная карта «Мир» - за первые две недели клиенты ВТБ в целом по стране оформили более 8 тысяч таких карт.

В Алтайском крае и Республике Алтай банк выпустил около 6 тысяч цифровых карт. Клиенты ВТБ активно используют их для совершения покупок. Всего с начала запуска технологии владельцы дебетовых карт из этих двух регионов потратили на покупку товаров и услуг 150 млн рублей.

Чаще всего держатели дебетовых цифровых карт ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай используют их для покупки продуктов питания – на эти цели с начала прошлого года было направлено 38,6 млн рублей. На втором месте по объему операций магазины одежды и обуви - здесь траты достигли 12 млн рублей. В ресторанах и кафе жители регионов Алтая оплатили покупки на 10 млн рублей, в магазинах электроники – на 8,3 млн рублей. Замыкают топ-5 траты на оплату услуг ЖКХ – 7,2 млн рублей.

В целом по России ВТБ выпустил свыше 500 тыс. цифровых карт: более 470 тыс. дебетовых и почти 45 тыс. кредитных виртуальных карт, которые банк начал выпускать в декабре 2020 года. За это время объем транзакций по виртуальным картам превысил 15 млрд рублей.

«В последние годы спрос россиян на цифровые продукты и сервисы увеличился и продолжает расти. Этому способствует доступность современных технологических решений и широкий спектр их применения. Уже сейчас практически вся инфраструктура в банковской отрасли, сфере торговли и услуг поддерживает операции с картами без «пластика», в том числе оплату с помощью смартфона, поэтому в перспективе пары лет цифровые карты получат повсеместное распространение и станут для клиентов чем-то совершенно привычным. Резкий рост спроса на них подтверждает эту тенденцию - меньше чем за полтора года клиенты ВТБ оформили полмиллиона цифровых карт. И к 2023 году до 40% от общего объема эмиссии карт будет выпускаться в цифровом формате», - комментирует Святослав Островский, член правления ВТБ.