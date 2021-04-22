Автокредиты сибирского банка признаны одними из лучших в стране

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Эксперты оценили ставки, размер платежей, требования к страхованию и надежность банков. Рейтинг составил финансовый сервис «Выберу.ру».

Для оформления кредита в банке не требуется первоначальный взнос и подтверждение доходов. Приобрести можно новую/подержанную легковую машину в салоне либо у частного лица. Возраст отечественного автомобиля должен быть не больше 10 лет на дату погашения кредита, иномарки – не больше 15 лет.

Автокредит в Банке «Левобережный» выдается на сумму от 100 тыс. до 1 млн рублей на 2-5 лет. Если автомобиль стоит меньше миллиона, вы все равно можете взять максимальную сумму и потратить остаток на любые цели. Возможно, вам хочется сделать ремонт в квартире, приобрести дачу или купить что-то, на что сейчас не хватает средств.

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Новые клиенты банка могут снизить ставку по кредиту до 6% годовых, а те, кто получает зарплату/пенсию или уже брал кредит в Банке «Левобережный» – до 5% годовых*. Для этого предоставьте имеющийся или приобретенный автомобиль в залог. Максимально снизить ставку можно, если дополнительно застраховать автомобиль по КАСКО.

Оставьте заявку на автокредит прямо сейчас на сайте, в приложении BL-online или офисе Банка «Левобережный» в Алтайском крае:

г. Барнаул, пр. Ленина, 44а;

г. Бийск, ул. имени Героя Советского Союза Васильева, д. 63а.

8-800-3333-555