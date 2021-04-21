Еще пять человек умерли от COVID-19 в Алтайском крае

Выявлено 79 новых случаев заболевания ковидом. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае за прошедшие сутки еще пять пациентов скончались от коронавируса. Выявлено 79 новых случаев заболевания ковидом, 70 человек выздоровели, сообщает региональный оперштаб по борьбе с инфекцией.

– По состоянию на 21 апреля находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 877 человек. Кроме этого, 323 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях, – говорится в сообщении оперштаба.

На сегодняшний день в Алтайском крае насчитывается 184 тяжелобольных пациента, к аппаратам ИВЛ подключены 84 человека.

Напомним, ранее председатель комитета по здравоохранению АКЗС Александр Лазарев заявил, что к повышению смертности в регионе привели последствия коронавируса и временный отказ от оказания плановой медпомощи.