Депутат Лазарев объяснил рост смертности на Алтае

Сейчас фиксируют и случаи, связанные с постковидными осложнениями Фото: Олег УКЛАДОВ

Председатель комитета по здравоохранению АКЗС Александр Лазарев полагает, что к повышению смертности в регионе привели последствия коронавируса и временный отказ от оказания плановой медпомощи. Об этом он заявил во время онлайн пресс-конференции 20 апреля.

– Смертность стала подрастать в этом году, ближе к марту-апрелю, когда началась подпитка вновь заболевших старшими возрастными группами. С марта люди в возрасте 65+ вышли из дома и естественно оказались более восприимчивы к этой тяжелой инфекции, – сказал Лазарев.

Он добавил, что сейчас есть и случаи, связанные с постковидными осложнениями.

– Спустя три-шесть месяцев возникают летальные случаи, которые обусловлены последствиями ковида. Поэтому естественно удельный вес смертности подрос, – сказал депутат.

Кроме того, на смертность повлияли и ограничения в оказании плановой медпомощи.

Александр Лазарев добавил, что в настоящее время прирост зараженных коронавирусом в регионе снижается. Это связано с профилактическими мерами, прежде всего вакцинацией.

– Только этот путь может привести к снижению заболеваемости и смертности. Альтернативы этому, наверное, нет и быть не может, – резюмировал Лазарев.

Ранее мы сообщали, что в феврале этого года количество умерших в регионе уменьшилось более чем в 1,5 раза по сравнению с ноябрем 2020 года. При этом заметный прирост смертности произошел в регионе с сентября прошлого года на фоне взрывного роста числа заболевших коронавирусом.