Двое подростков погибли в ДТП в Алтайском крае

Авария произошла в Ключевском районе Фото: Олег УКЛАДОВ

Поздно вечером 18 апреля в Алтайском крае произошло ДТП, в результате которого погибли двое молодых людей, сообщает региональное управление ГИБДД.

– Авария произошла в 22:40 на 288 км автодороги «Змеиногорск - Рубцовск - Волчиха - Михайловское - Кулунда - Бурла - граница Новосибирской области» (на выезде из села Ключи), – уточнили в ГИБДД.

По предварительным данным, молодой водитель Toyota Corolla не справился с управлением и врезался в дерево.В результате ДТП водитель 2003 года рождения и пассажир 2005 года рождения скончались на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.

– На место происшествия незамедлительно был отправлен наряд дорожно-патрульной службы для оказания помощи пострадавшим и организации дорожного движения, – добавили в ведомстве.

Известно, что у водителя не было прав. Полицейские устанавливают все обстоятельства этого ДТП.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Алтайском крае две девушки погибли в машине с 18-летним водителем без прав. Авария произошла 17 апреля.