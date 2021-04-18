На Алтае две девушки погибли в машине с 18-летним водителем без прав

Водитель в больнице. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае две девушки погибли в машине с 18-летним водителем без прав. ДТП произошло 17 апреля 2021 года в 23.10 в городе Яровое на трассе «Яровое–Райгород». Об этом сообщает краевое управление МВД.

- Произошел съезд в кювет с последующим опрокидыванием автомобиля «Лада Калина». Пассажиры автомобиля – две девушки 2003 года рождения, скончались на месте, - пишет ведомство.

Водитель выжил, его госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Сейчас полиция ведет проверку, они выясняют, кому принадлежал автомобиль и как вышло, что человек без прав оказался за рулем.