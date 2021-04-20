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Общество20 апреля 2021 4:30

В Барнауле расселят жильцов аварийного дома, где рухнула часть стены

Дом на улице Советской Армии, 54 признали непригодным для проживания
Константин Санталов
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Жильцы дома смогут забрать свои вещи после установки в доме временных щитовых элементов

Жильцы дома смогут забрать свои вещи после установки в доме временных щитовых элементов

Фото: Олег УКЛАДОВ

Жильцов аварийного дома на улице Советской Армии, 54 в Барнауле, где 7 апреля рухнула часть стены, расселят. Об этом стало известно на встрече горожан с замглавы мэрии Барнаула по городскому хозяйству Сергеем Пашковским и главой администрации Железнодорожного района Михаилом Звягинцевым, сообщает пресс-служба мэрии краевой столицы.

– Многоквартирный дом по улице Советской Армии, 54 обследовали представители специализированной организацией и признали его непригодным для проживания. Жильцов расселят. Чтобы ускорить процесс расселения, собственников попросили в кратчайшие сроки предоставить правоустанавливающие документы на квартиры, – отметили в горадминистрации.

В течение 10 дней привлеченная мэрией организация оценит жилые помещения для определения их рыночной стоимости, а затем комитет ЖКХ подготовит проекты соглашений с жителями о выкупе.

Жильцы дома смогут забрать свои вещи после установки в доме временных щитовых элементов. Эти работы проведут в течение 20 дней.

Ранее мы сообщали, что 7 апреля, в Барнауле обрушилась кирпичная кладка наружной стены жилого дома на улице Советской Армии,54. 23 жильцов эвакуировали. Здание постройки 1954 года. Дом признали аварийным в 2013 году. Всего внутри 31 квартира, где живут 64 человека.