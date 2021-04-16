Векторовской вакциной «ЭпиВакКорона» привились уже более 600 жителей Алтайского края

В Минздраве региона подчеркивают, что степень эффективности у «ЭпиВакКорона» и у «Спутника V» одинаковая. Фото: Олег УКЛАДОВ

Уже 642 человека в Алтайском крае привились вакциной «ЭпиВакКорона», которую недавно завезли в регионе. Об этом сообщает «Алтайская правда» со ссылкой на краевой Минздрав.

Всего на этой неделе в регион завезли 5670 комплектов векторовской вакцины. Первые дозы препарата поступили в горбольницу №3 Барнаула и в городскую больницу №4 Бийска.

В Минздраве региона подчеркивают, что степень эффективности у «ЭпиВакКорона» и у «Спутника V» одинаковая. Новой вакциной жителей региона будут прививать по желанию, при условии, что «ЭпиВакКорона» есть в медучреждении, а у пациента отсутствуют противопоказания.

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Пока что векторовская вакцина поступила только в две больницы Алтайского края (подробнее)