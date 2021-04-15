На Алтае начали прививать «ЭпиВакКороной»: в чем ее отличие от «Спутника V»

Серьезных осложнений в связи с вакцинацией в регионе зарегистрировано не было. Фото: Олег УКЛАДОВ

На этой неделе в Алтайский край завезли вакцину «ЭпиВакКорона». До этого жителей региона прививали только «Гам-Ковид-Вак» (Спутник V). Теперь у желающих вакцинироваться есть выбор. В чем отличия между препаратами рассказала главный внештатный эпидемиолог региона Ирина Переладова.

Противопоказания и побочки

И ту и другую вакцину можно ставить людям старше 18 лет при отсутствии обострения любых хронических заболеваний, ОРВИ, гриппа и других инфекций. Также в число противопоказаний обоих препаратов входить беременность и период грудного вскармливания. В отличие от гамалеевского «Спутника V» , векторовскую «ЭпиВакКорону» запрещено, помимо прочего, ставить еще и онкобольным.

Что касается побочных эффектов, то в инструкции к «Спутнику V» указан довольно большой список. Это повышение температуры тела, общее недомогание, головная боль, болезненность в месте инъекции, иногда тошнота, снижение аппетита и др.

У векторовской вакцины «ЭпиВакКорона» среди побочек лишь боль в месте укола и повышение температуры тела до 38,5 градусов.

– Постпрививочные явления после вакцинации имеют место быть. Если это проходит в течение 72 часов, то считается нормальным явлением после вакцинации, – отметила Ирина Переладова.

Какую вакцину выбрать

В Минздраве региона подчеркивают, что степень эффективности у препаратов одинаковая. Новой вакциной жителей региона будут прививать по желанию, при условии, что «ЭпиВакКорона» есть в медучреждении, а у пациента отсутствуют противопоказания.

– К прививке пациента допускает врач. Он собирает анамнез и на основе этого принимает решение. Если противопоказаний нет, то опираемся на пожелания пациента, – пояснила эпидемиолог. – По происхождению это принципиально разные вакцины. Векторовская вакцина синтезированная, а «Гам-Ковид-Вак» – это вакцина, которая имеет геном вируса, адаптированная на векторе аденовируса. Но иммуногенным действием обладают и тот, и другой препарат. Также векторовская вакцина отличается тем, что и первая, и вторая прививка абсолютно одинаковые, а у «Гам-Ковид-Вак» первый и второй компоненты отличаются.

Еще одна особенность «ЭпиВакКороны» в том, что полностью привиться можно чуть быстрее – допускается сокращение сроков между введением компонентов до 14-21 дня.

Где найти «ЭпиВакКорона»

Первые дозы вакцины поступили в горбольницу №3 Барнаула и в городскую больницу №4 Бийска.

– Пока сделать выбор между двумя вакцинами против коронавирусной инфекции могут только жители Барнаула и Бийска, но в зависимости от дальнейших поставок «ЭпиВакКорона» будет распределена между районными больницами, чтобы вакцинировать население в удаленных населенных пунктах, – сообщают в пресс-службе Минздрава.

На сегодняшний день в крае прививается свыше 130 тысяч человек. Никаких серьезных осложнений в связи с вакцинацией в регионе зарегистрировано не было.

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