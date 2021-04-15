Барнаул
Еще
Радио
Барнаул
Еще
Радио
Барнаул
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия15 апреля 2021 18:15

Уголовное дело возбудили после обрушения дымовой трубы на барнаульской ТЭЦ-2

Следователи ведут сбор доказательств
Анна СЕМИНААнна СЕМИНА
КомментироватьОставить комментарий
Уголовное дело возбуждено по статье "нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба"

Уголовное дело возбуждено по статье "нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба"

Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайские следователи завершили проверку по факту ЧП на барнаульской ТЭЦ-2. По ее результатам было возбуждено уголовное дело. Об этом 15 апреля сообщили в региональном СУСКе.

- По предварительным данным следствия, в 2020 году на объекте теплоснабжения проводилось обследование технического состояния железобетонной дымовой трубы № 2 и газоходов Барнаульской ТЭЦ-2. После проверки руководству предприятия было указано на ограниченную работоспособность трубы 1959 года постройки и на возможность ее дальнейшей эксплуатации только после проведения ремонта, - говорится в материалах проверки.

Однако, несмотря на выданные предписания, АО «Барнаульская генерация» не провела ремонт. Результатом чего и стало частичное обрушение дымовой трубы 11 апреля 2021 года. В свою очередь это привело к ограничению подачи тепла в дома жителей краевой столицы, а также в социальные учреждения.

Следственные органы усмотрели в этом нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба (ч.1 ст. 217 УК РФ).

Ведется сбор и закрепление доказательств. Расследование продолжается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ТЭЦ-2 в Барнауле работает в штатном режиме

В четверг, 15 апреля, на барнаульской ТЭЦ-2 после произошедшей аварии запустили конвейеры топливоподачи. В настоящее время станция работает в штатном режиме (подробнее)

ЧП