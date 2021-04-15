Уголовное дело возбудили после обрушения дымовой трубы на барнаульской ТЭЦ-2

Уголовное дело возбуждено по статье "нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба" Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайские следователи завершили проверку по факту ЧП на барнаульской ТЭЦ-2. По ее результатам было возбуждено уголовное дело. Об этом 15 апреля сообщили в региональном СУСКе.

- По предварительным данным следствия, в 2020 году на объекте теплоснабжения проводилось обследование технического состояния железобетонной дымовой трубы № 2 и газоходов Барнаульской ТЭЦ-2. После проверки руководству предприятия было указано на ограниченную работоспособность трубы 1959 года постройки и на возможность ее дальнейшей эксплуатации только после проведения ремонта, - говорится в материалах проверки.

Однако, несмотря на выданные предписания, АО «Барнаульская генерация» не провела ремонт. Результатом чего и стало частичное обрушение дымовой трубы 11 апреля 2021 года. В свою очередь это привело к ограничению подачи тепла в дома жителей краевой столицы, а также в социальные учреждения.

Следственные органы усмотрели в этом нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба (ч.1 ст. 217 УК РФ).

Ведется сбор и закрепление доказательств. Расследование продолжается.

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