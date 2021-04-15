В Республике Алтай назначили врио министра здравоохранения

Людмила Григоричева (справа от Виктора Томенко) Фото: Анна СЕМИНА

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин назначил первого заместителя министра здравоохранения. Им стала Людмила Григоричева, сообщают «Новости Горного Алтая».

- До назначения нового министра в соответствии с положением о Министерстве здравоохранения Республики Алтай она будет временно исполнять обязанности руководителя Минздрава, - цитирует сообщение правительства издание.

Ранее временно исполняющим обязанности министра была Анна Григорян, она же продолжит свою работу на посту заместителя министра. Что касается Людмилы Григоричевой, то она переехала в Республику Алтай из Барнаула. Здесь она возглавляла клинический лечебно-реабилитационный центр «Территория здоровья». Он начал свою работу летом 2019 года.

Напомним, предыдущий министр здравоохранения региона Сергей Коваленко был задержан по обвинению в получении взяток. Вместе с ним по делу проходит его помощник.

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