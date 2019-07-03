Реабилитацию после сложных операций на суставах теперь можно проходить в Барнауле

Медицинский центр ортопедо-травмотологического профиля «Территория здоровья» начал работу в Барнауле. Официально лицензию Министерство здравоохранения Алтайского края выдало ему 24 мая, а торжественное открытие с участием губернатора Виктора Томенко состоялось накануне.

Аналогов в Сибири нет

Вот уже несколько недель современный центр работает и активно принимает пациентов.

- Спрос есть, - говорят врачи клиники. – Но пока свободные койки тоже есть.

Единовременно медицинский центр может принять 148 пациентов в стационар, помимо этого в три смены работает дневной стационар, консультативная поликлиника, бассейн, залы лечебной физкультуры, массажные кабинеты, кабинет виртуальной реабилитации и многое другое. В эти дни реабилитацию проходят 80 человек, и есть первые пациенты на выписку. Среди них житель Новосибирска Константин Нетесов. По словам мужчины, в Барнауле он менял тазобедренный сустав и здесь же решил продолжить реабилитацию.

Восстановление пациентовФото: Анна СЕМИНА

- Об этом центре я узнал, когда здесь же, в Барнауле, делал операцию в Федеральном центре травматологии, ортопедии и эндопротезирования. Выбирал куда отправиться на реабилитацию и выбор выпал пал именно на «Территорию здоровья». Сдал необходимые анализы и приехал с направлением от врача. Положили в стационар без проблем, бесплатно, по полису ОМС, - говорит пациент.

Свой выбор Константин сделал не случайно - по его словам, даже в развитом Новосибирске нет подобных центров. Почти за две недели пребывания в Барнауле еще ни разу не пожалел – впечатления от реабилитации только положительные.

Восстановление пациентовФото: Анна СЕМИНА

- Когда только подъезжал, увидел территорию – сразу все понравилось. Воздух просто отличный, да и центр хороший. Персонал замечательный. Здесь мой курс продлится две недели и уже в эту пятницу выпишут. А там как пойдет – если потребуется – с удовольствием приеду на повторный курс. Улучшения даже за эти две недели есть. Я уже стараюсь отказываться от трости. Врачи никаких ограничений не дают, так что уже можно выходить на работу, - говорит пациент.

Реабилитационный центрФото: Анна СЕМИНА

Окупится через 10 лет

Партнером в строительстве центра выступала компания «ПремиумСтрой-Алтай». Это уже второе ее проект в Барнауле. Именно они занимались возведением Федерального центра травматологии. И именно тогда рассмотрели потенциал региона в плане создания медицинского кластера. Финансовые вложения в «Территорию здоровья» оказались не такими большими – 770 миллионеров рублей.

- Алтайский край именно благодаря его власти стал инвестиционно-привлекательным. Нам было приятно здесь работать, потому что нас слышали, и мы слышали, - говорит Иван Лужаев, учредитель компании. - Объем инвестиций составил 770 миллионов. Это не такие деньги в масштабах государственных строек. Мы старались эффективно расходовать свои же инвестиционные средства. Если разделить эту сумму на 11 тысяч квадратных метров, то получится, что 70 тысяч рублей за квадратный метр уже «под ключ» - с медицинским и прочим оборудованием.

Занятия в бассейнеФото: Анна СЕМИНА

Согласно бизнес-плану, окупиться все вложения должны уже через десять лет, но как говорит сам инвестор: «Время покажет». Опять же все зависит от востребованности и стоимости платных услуг.

- Мы надеемся на то, что что-то в государстве изменится, потому что действующие тарифы не обеспечивают окупаемость объекта. Сейчас мы, образно говоря, работаем на перспективу, - говорит Иван Лужаев.

К примеру, лечение в условиях дневного стационара одно койко-место обойдется в 1800 рублей. В круглосуточном стационаре, в палате на четырех человек – 3500, но можно выбрать и «VIP-палату», где вы будете один, а также в «комплекте» идет телевизор – 5000 рублей в сутки.

Четырехместная палатаФото: Анна СЕМИНА

Что касается бесплатной реабилитации, то на нее могут рассчитывать пациенты после операций эндопротезирования или тяжелых травм. О направлении можно узнать у своего лечащего врача. Также можно самостоятельно прийти на консультацию в центр (г.Барнаул, Змеиногорский тракт, 36е). Если консилиум врачей решит, что вам показана реабилитация, то такого пациента также могут определить на бесплатную госпитализацию.

- Помимо этого до конца года мы планируем запустить пилотный проект по дистанционной реабилитации. В этом случае пациент должен приехать к нам на консультацию, мы даем ему программу, и затем дистанционно под наблюдением начинаем его восстановление, - говорит Людмила Григоричева, генеральный директор ООО «Клинический лечебно-реабилитационный центр «Территория здоровья».

Реабилитационный центрФото: Анна СЕМИНА

Реабилитационный центрФото: Анна СЕМИНА

Открытие Реабилитационного центраФото: Анна СЕМИНА

Восстановление пациентовФото: Анна СЕМИНА

Зал лечебной физкультурыФото: Анна СЕМИНА

Кухня для персоналаФото: Анна СЕМИНА

Комплекс для подводного вытяжения позвоночникаФото: Анна СЕМИНА

Виктор Томенко делает запись в книге пожеланийФото: Анна СЕМИНА