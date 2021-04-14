В Барнауле временно остановили строительство высотки на улице Гущина

Новую многоэтажку хотят возвести между двумя. Фото: Ольга Макарова

Сегодня, 14 апреля, мэрия сообщила о приостановлении строительства многоэтажного дома на улице Гущина в Барнауле. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, об этом договорились инициативная группа жителей, которые выступают против застройки, и директор компании ООО «Региострой» Сергей Калмыков.

- Мы предлагаем построить дополнительную автомобильную уличную парковку в непосредственной близости от домов, расположенных по ул.Гущина,150/3 и 150/4. Также желающие смогут приобрести парковочные места на подземной парковке нового дома. По соседству мы готовы построить огороженную детскую площадку, - рассказал Сергей Калмыков.

Глава администрации Ленинского района Александр Михалдыкин предложил жителям подать исковое заявление в суд и обжаловать результаты экспертизы проекта. Он даже обещал оказать юридическую помощь.

Напомним, новую многоэтажку хотят возвести между двумя уже возведенными высотками. Жители беспокоятся, что расстояние между домами будет слишком маленьким. Кроме того, новый дом погрузит в мрак своих «соседей».

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