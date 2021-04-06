Барнаульцы взбунтовались против высотки между домами

Фото Ольги Макаровой

На улице Гущина в Барнауле между домами 150/4 и 150/3 планируют возвести девятиэтажку с подземной парковкой. Жители возмущены и собирают подписи против застройки.

- Вся беда в том, что расстояние между домами 50 метров, а будет около 15 м от стены до стены, - пишут жители в паблике Барнаул 22.

По их словам, во дворах уже и так мало мест для парковки автомобилей, а свет в окнах только по утрам. А если еще и высотка вырастет - "живи и смотри в соседское окно"?

Комментаторы поддерживают жильцов.

- Был там в гостях, везде машины понатыканы - это просто ужас. Бросают как попало - попробуй обойди. Если воткнут дом еще один, то будут машины одну на другую ставить. Там рядом какой-то пруд. Вот бы его облагородить, а не дома с парковками строить, - написал один из них.

Барнаульцы считают, что в городе достаточно мест для домов, например, район Потока, где можно снести старые аварийные дома и возвести новые.