Появилось видео жуткого ДТП под Бийском

Момент столкновения (фото: скриншот видео аварии)

На днях под Бийском произошла жуткая автомобильная авария, написанная, как по сценарию фильма «Пункт назначения».

Видео опубликовало сообщество Аварком «АвтоЭксперт» Бийск. В объективе камеры наблюдения - поворот обводной трассы под наукоградом. На кадрах видно, как сначала дорогу проходит внедорожник, за которым едет грузовик. В это же время на параллельной трассе в поворот входит лесовоз и второй прицеп уже начинает вести себя неестественно. Дойдя до поворота он переворачивается, все бревна разлетаются и попадают на соседнюю дорогу, как раз под колеса грузовика. Кажется, его водитель все же пытался немного притормозить, но все же наехал на бревно и далее ушел влево в кювет.

Подробности дорожно-транспортного происшествия, информация о возможных пострадавших не сообщается.

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