На алтайской дороге ограничили движение из-за талых вод

Паводок на Алтае Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

В Алтайском крае из-за резкого подъема талых вод до уровня моста ограничили движение на дороге Алейск - Безголосово - а/д К-13. Об этом сообщает минтранс региона.

На месте установили соответствующие запрещающие дорожные знаки. Альтернативный проезд до села Безголосово организовали через трассу К-13 Алейск - Петропавловское – Смоленское.

– Паводковая обстановка по дорогам Алтайского края находится на контроле регионального Минтранса, – добавили в ведомстве.

Ранее мы писали о том, что 129 городов и сел на Алтае находятся в зоне возможного подтопления. В МЧС говорят, что приток воды сильно усилится, когда в Республике Алтай установится теплая погода и начнется таяние снега и вскрытие рек в горах. Это произойдет в конце мая - начале июня.