ВТБ начинает выдавать автокредиты самозанятым гражданам. Клиенты смогут получить по двум документам до 1,5 млн рублей для покупки автомобиля у дилера или физического лица. Ставка по кредиту будет зависеть от выбора программы банка.

Для того чтобы получить 1,5 млн руб. для покупки автомобиля, клиенту необходимо быть зарегистрированным на портале Федеральной налоговой службы, а также больше трех месяцев находиться в статусе самозанятого. Минимальный первоначальный взнос по кредиту - от 20%. Из документов потребуются только паспорт или водительское удостоверение, также банк попросит указать номер ИНН физического лица. Подтверждение занятости и доходов не потребуется.

В рамках программ ВТБ можно приобрести как новый автомобиль, так и с пробегом, в том числе отечественной марки. Заявку на автокредит можно оформить в любом из дилерских центров-партнеров банка или офисе ВТБ. Также можно купить автомобиль с пробегом у прежнего владельца – физического лица, без участия дилера, в этом случае заявка на автокредит оформляется в офисе банка.

«ВТБ стратегически нацелен на расширение числа клиентских сегментов, поэтому мы решили обеспечить возможность покупки машины в автокредит и самозанятым гражданам. По оценкам рынка, в настоящее время в России более 2 млн человек работают на себя без наемных сотрудников, и ежедневно к этому числу прибавляется порядка 5 тысяч человек. При этом одной из самых востребованных профессий у самозанятых является водители такси. Поэтому мы предлагаем таким клиентам одни из самых выгодных условий на рынке. Рассчитываем, что до конца этого года автокредит в ВТБ смогут получить порядка двух тысяч самозанятых граждан», – комментирует Иван Жигарев, начальник управления «Автокредитование» ВТБ.

Самозанятые могут оформить в ВТБ автокредит на срок до 5 лет. Максимально возможная сумма кредита может составлять до 1,5 млн рублей. Подтверждение занятости и доходов не потребуется.

ВТБ – один из лидеров автокредитования. За январь и февраль 2021 года банк выдал более 14 тысяч кредитов на сумму свыше 15 млрд рублей, что на 20% больше по числу и более чем на 60% по объему, чем за аналогичный период прошлого года. Объем портфеля на 1 марта превысил 117 млрд рублей.