На Алтае из-за паводка пять домов отрезаны от «большой земли»

Паводок в Алтайском крае Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

Талые воды с полей подтопили улицы в селе Староалейское. 5 жилых домов оказались отрезанными от «большой земли». К родственникам эвакуировали трех местных жителей, сообщает краевое управление МЧС.

– Подтопленных жилых домов и приусадебных участков нет. Спасатели находятся на месте, оказывают необходимую помощь гражданам, проживающим в изолированных водой домах. Организовано информирование граждан об обстановке (в том числе - по СМС), – добавили в ведомстве.

Там также сообщили, что с 7 по 8 апреля на реке Алей в районе села Староалейское продолжится подъем уровня воды, возможно достижение опасной отметки и подтопление прибрежных территорий населенных пунктов.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Алтайском крае из-за резкого подъема талых вод до уровня моста ограничили движение на дороге Алейск - Безголосово - а/д К-13.

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