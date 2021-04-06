В зоне возможного подтопления находятся 129 алтайских городов и сел

Паводок в Алтайском крае Фото: Олег УКЛАДОВ

129 городов и сёл на Алтае находятся в зоне возможного подтопления, сообщили в Главном управлении МЧС по региону.

По данным ведомства, первая волна паводка уже пришла в южные районы Алтайского края. Так, на реке Алей уровень воды поднялся на 40 сантиметров, хотя подтоплений нет. У села Староалейское работает опергруппа, которая при необходимости примет меры по снижению уровня.

В МЧС говорят, что приток воды сильно усилится, когда в Республике Алтай установится тёплая погода и начнется таяние снега и вскрытие рек в горах. Это произойдет в конце мая - начале июня. А в ближайшие три дня погода в регионе существенно не изменится, тем не менее, вода продолжит постепенно прибывать.

Опергруппы МЧС работают в Красногорском, Чарышском и Бийском районах. Бороться с паводком готовы 16 тыс. специалистов.