Глава комитета по ЖКХ мэрии Барнаула Антон Бенс может уйти в отставку

Антон Бенс Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Барнаула Антон Бенс написал заявление об уходе с поста по собственному желанию. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает «Политсибру».

По информации издания, предположительно, 9 апреля будет последним рабочим днем Антона Бенса на прежней должности. Точные причины отставки пока неизвестны. «Толк» пишет, что, возможно, она связана с эвакуацией жильцов аварийного дома в краевой столице.

Напомним, обрушение в доме в Барнауле 5 апреля чудом обошлось без жертв: фасадная балка рухнула прямо возле одного из подъездов, завалив дверь кучей кирпичей. Всего в двухэтажке проживали 55 человек: большая часть из них разместились у родственников, еще четыре жильца сейчас находятся в пункте временного размещения на улице Тимуровской,23, и столько же, включая двоих детей, размещены в Краевом кризисном центре для женщин.