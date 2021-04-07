Центр «Наследники Ползунова» объявляет о начале приема на обучение в 2021/2022 учебном году

В Центре детского научного и инженерно-технического творчества «Наследники Ползунова» начинается прием заявлений на обучение в 2021-2022 учебном году. Подать документы и принять участие во вступительных испытаниях могут школьники 4-10 классов, стремящиеся углубленно изучать дисциплины естественно-математического цикла.

Центр детского научного и инженерно-технического творчества «Наследники Ползунова» создан на базе АлтГТУ при поддержке Фонда Андрея Мельниченко и Сибирской генерирующей компании. Центр осуществляет фундаментальную подготовку учащихся 5-11 классов по шести основным направлениям подготовки: «Пропедевтика» (общая подготовка обучающихся 5-6 классов), «Математика», «Физика», «Химия», «Робототехника» и «Программирование».

Занятия в ЦДНИТТ «Наследники Ползунова» бесплатные. Кроме углубленной подготовки по естественнонаучным предметам и математике, ребят ждет насыщенная исследовательская работа и участие в научно-технических конкурсах и олимпиадах различного уровня. Важным элементом обучения «наследников Ползунова» является участие в выездных олимпиадных и проектных школах Фонда Андрея Мельниченко. Максимальное погружение в практическую и исследовательскую деятельность позволяют учащимся Центра достигать высоких результатов. В 2020 году 100% его выпускников поступили в российские университеты на бюджетные места. Регистрация и приём документов у школьников, обучающихся на данный момент в 4-10 классах и желающих стать учащимися Центра детского научного и инженерно-технического творчества «Наследники Ползунова», завершается 16 апреля в 16.00. Для этого достаточно заполнить регистрационную форму, заявление и согласие на обработку персональных данных.

Конкурсный отбор осуществляется в два этапа: 18 апреля состоятся очные вступительные испытания, по итогам которых дети будут приглашены на собеседования. О времени, месте и форме проведения вступительных испытаний будет сообщено дополнительно на странице ЦДНИТТ. Более подробную информацию и необходимые консультации можно получить, обратившись по электронной почте cdnitt-np@yandex.ru и schenk2003@mail.ru, либо по телефонам +7 (3852) 29-07-63, +7-913-251-77-07 (директор ЦДНИТТ «Наследники Ползунова» Юрий Иванович Шенкнехт).