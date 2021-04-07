В барнаульском парке подтопило велодорожку

Паводок в парке. Фото со страницы Владислава Вакаева в Facebook

В барнаульском парке "Изумрудный" участок велодорожки подтопило талыми водами. Об этом на своей странице в Facebook 6 апреля сообщил управляющий парком Владислав Вакаев.

Он написал, что в парке ведут борьбу с паводком ,подтоплен оказался один участок велобеговой дорожки. Трактором пробили пути отвода талой воды, запустили и помпу - ведут откачку. По словам управляющего парком, уровень воды снижается. Также одновременно сделали импровизированный переход из европоддонов.

– Думаю, впоследствии придется делать специальную дренажную систему, чтобы не допустить подтопления дорожки в дальнейшем. Ведь люди хотят пользоваться ей в любое время года, – резюмировал Владислав Вакаев.

Напомним, ранее мы сообщали, что 129 городов и сёл на Алтае находятся в зоне возможного подтопления. Первая волна паводка уже пришла в южные районы Алтайского края. Так, на реке Алей уровень воды поднялся на 40 сантиметров, хотя подтоплений нет/