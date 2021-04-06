29 апреля состоится Барнаульский бизнес-форум

Барнаульский бизнес-форум

Успешные бизнесмены и маркетологи Алтайского края поделятся реальным опытом, полезными рекомендациями и инструментами, которые помогут предпринимателям разного уровня стать эффективнее.

9 спикеров-практиков форума – это не бизнес-тренеры или коучи. Это мощные бизнесмены Алтайского края - представители крупных краевых предприятий, эксперты в области бизнеса и продаж, инвесторы, маркетологи, которые поделятся своими реальными бизнес-историями, успешным опытом и ошибками.

Программа форума посвящена практикам развития компаний, эффективным методам работы с клиентами, увеличению продаж, росту конкурентоспособности, бизнес-психологии, повышению личной эффективности руководителей, актуальным трендам и прогнозам в области развития бизнеса.

Форум соберет более 250 участников - предпринимателей, руководителей компаний, маркетологов, бизнес-аналитиков, менеджеров, таргетологов, pr- и smm-специалистов, среди которых каждый сможет найти единомышленников, новых партнёров, клиентов или друзей, приобрести полезные связи и контакты.

Познакомиться с программой форума можно на сайте.

Форум состоится в концертном зале Алтайского государственного института культуры, по адресу проспект Ленина, 66.

Билеты на форум можно приобрести на сайте: http://project3846880.tilda.ws/