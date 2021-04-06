В Барнауле распустились первые весенние цветы

Первые весенние цвету заметили в лесу и в горах
Фото: Олег УКЛАДОВ
Первые весенние цветы распустились в центре Барнаула. При этом горы снега, которые лежат рядом, не мешают цветам радовать горожан, пишет altapress.ru.
Судя по фото, в городе расцвели подснежники - желтые и фиолетовые. В основном, это и происходит в марте-апреле. Также барнаульцы заметили подснежники в лесу и в горах.
Отметим, в краевом центре стоит настоящая весенняя погода. Накануне, 5 апреля, температура воздуха достигала 15 градусов тепла.
Во второй и третьей декадах апреля в регионе станет еще теплее. Ночью ожидается от -4 до +7 градусов. Днем в среднем будет +3…+17 градусов, а местами до +22 градусов.
Вскоре ожидается и ледоход на Оби. В районе Барнауле его прогнозируют примерно на 13 апреля.
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