В Барнауле распустились первые весенние цветы

Первые весенние цвету заметили в лесу и в горах Фото: Олег УКЛАДОВ

Первые весенние цветы распустились в центре Барнаула. При этом горы снега, которые лежат рядом, не мешают цветам радовать горожан, пишет altapress.ru.

Судя по фото, в городе расцвели подснежники - желтые и фиолетовые. В основном, это и происходит в марте-апреле. Также барнаульцы заметили подснежники в лесу и в горах.

Отметим, в краевом центре стоит настоящая весенняя погода. Накануне, 5 апреля, температура воздуха достигала 15 градусов тепла.

Во второй и третьей декадах апреля в регионе станет еще теплее. Ночью ожидается от -4 до +7 градусов. Днем в среднем будет +3…+17 градусов, а местами до +22 градусов.

Вскоре ожидается и ледоход на Оби. В районе Барнауле его прогнозируют примерно на 13 апреля.

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